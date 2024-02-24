"قد يُربك حساباتنا".. رئيس نادي أبو سليم الليبي يتحدث عن مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث حسين صالح رئيس نادي أبو سليم الليبي، عن مباراة فريقه مع الزمالك، المقرر لها أن تقام في السادسة مساء غدا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وقال حسين صالح خلال أون تايم سبورتس: "المباراة التي ستجمع فريقه بنظيره الزمالك ستكون مباراة بين الأشقاء، ونحترم الزمالك، ونخوض المباراة بالجزائر لأن ملعبنا غير جاهز وقد يكون جاهزاً مع بداية الشهر المقبل لنعود ونلعب على أراضينا".

وأضاف: "كرة القدم ليست مبنية على الطاقم الفني بل 90 دقيقة بل ممكن تغيير طريقة لعب الزمالك تُربك حسابات أبو سليم".

واختتم: "بإذن الله اللقاء سيعبر عن مدى حب الشعبين لبعضهما البعض كدول جوار وإن شاء الله يصعد أبو سليم والزمالك سوياً للدور المقبل".

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