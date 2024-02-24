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تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه نادي بيراميدز نظيره مازيمبي، في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فاخري لاكاي- فيستون ماييلي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الترتيب المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي مازيمبي في المركز الثاني، برصيد 7 نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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