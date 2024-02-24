إجراءات غير مسبوقة .. بيراميدز يهدد لاعبيه في حال الاستمرار دون بطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز لـ "الخليج 365"، قرار الإدارة بشأن اللاعبين، بسبب عدم الحصول على بطولات حتى الآن.

وقال المصدر: "سيتم تخفيض مرتبات اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة، مثل شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي، بسبب أنهم لم يحصلوا على بطولات".

واختتم: "كما أن هناك كثير من اللاعبين ستغادر النادي مع بداية الموسم المقبل".

ويواجه بيراميدز نظيره مازيمبي، في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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