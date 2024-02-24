شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات المصرى حتى الجولة 30 فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر
مباراة الجولة الرابعة عشرة: وتجمع بين المقاولون العرب والمصري وتقام على استاد برج العرب في السابعة مساء الاثنين الموافق السادس والعشرين من فبراير الجاري.
مباراة الجولة الخامسة عشرة: وتجمع بين المصري وسموحة وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق الخامس من مارس المقبل.
مباراة الجولة السادسة عشرة: وتجمع بين زد والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من مارس المقبل.
مباراة الجولة السابعة عشرة: وتجمع بين المصري والاتحاد السكندري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل المقبل.
المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة: وتجمع بين المصري ومودرن فيوتشر وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الموافق الحادي عشر من أبريل المقبل.
المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة: وتجمع بين سيراميكا كليوباترا والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق الرابع عشر من أبريل المقبل.
مباراة الجولة الثامنة عشر: وتجمع بين المصري والأهلي وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من أبريل المقبل ، على أن تؤجل المباراة لموعد يحدد لاحقا في حالة تأهل الأهلي لدور الأربعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
مباراة الجولة التاسعة عشر: وتجمع بين فاركو والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أبريل المقبل.
مباراة الجولة العشرون: وتجمع بين المصري والداخلية وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من أبريل المقبل.
مباراة الجولة الحادية والعشرون: وتجمع بين طلائع الجيش والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق السادس من مايو المقبل.
مباراة الجولة الثانية والعشرون: وتجمع بين المصري و بيراميدز وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق الحادي عشر من مايو المقبل.
مباراة الجولة الثالثة والعشرون: وتجمع بين البنك الأهلي والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق السادس عشر من مايو المقبل.
مباراة الجولة الرابعة والعشرون: وتجمع بين المصري وانبي وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين الموافق العشرين من مايو المقبل.
مباراة الجولة الخامسة والعشرون: وتجمع بين مودرن فيوتشر والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من مايو المقبل.
مباراة الجولة السادسة والعشرون: وتجمع بين الزمالك والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو المقبل.
مباراة الجولة السابعة والعشرون: وتجمع بين المصري وسيراميكا كليوباترا وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاحد الموافق الثالث والعشرين من يونيو المقبل.
مباراة الجولة الثامنة والعشرون: وتجمع بين الاسماعيلي والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من يونيو المقبل.
مباراة الجولة التاسعة والعشرون: وتجمع بين المصري والجونة وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو المقبل.
مباراة الجولة الثلاثون: وتجمع بين بلدية المحلة والمصري وتقام على ستاد برج العرب في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق السابع من يوليو المقبل.
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