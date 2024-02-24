شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضغط لحل أزمة بث مباراة أبو سليم الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو نادى الزمالك الضغط على الاتحاد الأفريقى "كاف" من أجل حل أزمة بث مباراة الفارس الأبيض وأبو سليم الليبى المقرر إقامتها فى السادسة مساء غد، الأحد، على استاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبى مهددة بعدم الإذاعة نظرًا لعدم توفر سيارات البث فى الجزائر، لانشغالها جميعًا بأحداث خاصة بالتليفزيون الجزائرى.

ويعمل مسئولو الكاف على حل أزمة بث مباراة أبو سليم والزمالك، حيث طالب مسئولى الاتحاد الأفريقي من التليفزيون الجزائرى ضرورة توفير سيارة لبث المباراة، وفقًا للوائح البطولة.

ويُلقي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين، فى الثانية ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، قبل خوض المران الختامي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب المباراة استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المرتقب.