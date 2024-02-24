شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقبل عمدة مانشستر ويُهديها درع وعلم النادي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس زيارة عمدة مدينة مانشستر في بريطانيا "ياسمين دار" والتي تتواجد في مصر للمرة الأولى، وبصحبتها مندوب من الديوان الملكي الإنجليزي، كان في استقبالها العميد أحمد النحاس، مدير الفرع، وعمرو الحلواني، مدير أكاديمية الأهلي بالتجمع الخامس، والعديد من القيادات الإدارية،

وفي ضوء توجيهات مجلس الأهلي قامت إدارة الفرع بالاستقبال اللائق بالنادي وبعمدة مانشستر، وتم اصطحابها في جولة تفقدية لمنشآت الفرع والملاعب المختلفة والأماكن المخصصة للأعضاء والأطفال، والتي حظت بإشادة "ياسمين دار" التي عبرت عن اعتزازها بزيارة الأهلي، وبمنظومة العمل، والدور الرياضي والمجتمعي الذي يقوم به النادي، وامتلاكه أربعة فروع في مناطق مختلفة.

وأهدى العميد أحمد النحاس درع وعلم النادي إلى عمدة مدينة مانشستر ، وجدد لها الدعوة باسم مجلس الأهلي لتكرار الزيارة مرة أخرى.



الاهلي يستقبل عمدة مانشستر