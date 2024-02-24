الامارات | الحكم بالسجن على لاعب في المنتخب المغربي لكرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الحكم بمحكمة الجنايات بمدينة أنتويرب البلجيكية، اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري، الحكم على لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم ونادي كوينز برك رينجرز الانجليزي، إلياس الشاعر بالسجن وغرامة مالية، على خلفية اتهامه بالاعتداء على سائق شاحنة.

ونقلت الصحف المغربية عن مصادر إعلامية بلجيكية وأخرى بريطانية، والتي قالت بدورها إن المدعي العام بالمحكمة المذكورة، أدان الشاعر بالحبس لمدة عامين، بينهما عام واحد موقوف التنفيذ وتعويض مادي بقيمة 15684 يورو لفائدة الطرف المتضرر.

وأوضحت العديد من الصحف البلجيكية أن فصول القضية تعود إلى صيف سنة 2020، حينما كان اللاعب المغربي وشقيقه الأصغر في رحلة استجمام بمنطقة أردين، شمال فرنسا، حيث داخل إلياس في نقاش حاد مع سائق إحدى الشاحنات، تحول بعد ذلك إلى اشتباك خطير.

واستعان المحترف المغربي في الشجار بحجر وضرب به سائق الشاحنة على المستوى الرأس، ما تسبب له في إصابة خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، تفاعل نادي كويز بارك رينجرز مع الحكم الصادر في حق متوسط ميدانه إلياس الشاعر، حيث قال في بيان له، أنه على اتصال منتظم مع الفريق القانوني للاعب المغربي، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية في هذه القضية لم تصل بعد إلى نهايتها.