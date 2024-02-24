الامارات | 3 خيارات أمام مودريتش في حال رحل عن ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع بشكل كبير بحسب صحيفة "أس" الإسبانية أن يرحل الكرواتي لوكا مودريتش عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، حيث كان تم تجديد عقده لموسم واحد، ينتهي بنهاية الموسم الجاري. ولا يبدو بحسب الصحيفة هناك أي مؤشر عن بقاء مودريتش، إذ قرر بشكل كبير الرحيل عن مدريد.

وتلوح أمام مودريتش ثلاثة خيارات بعد مغادرته مدريد، إذ قالت الصحيفة إنه تلقى عرضا من ناديه الأم دينامو زاغرب الكرواتي للعودة إليه، بينما هناك عرضين آخرين من أحد أندية الدوري السعودي، وكذلك من الدوري الأميركي.

ومن المتوقع أن يحسم مودريتش في وجهته خلال الشهرين المقبلين، خاصة بعد أن أبدت إدارة ريال مدريد موقفا رافضا لتجديد عقد مودريتش لموسم آخر.