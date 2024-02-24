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توخيل يكشف موقفه من تدريب برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، موقفه من تدريب الاسباني حال رحيله عن ملعب "أليانز أرينا" في نهاية الموسم الحالي.

وتشير التقارير الصحفية أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع توخيل قبل أيام بالرحيل بعد هذا الموسم، بسبب النتائج السيئة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم توخيل بتدريب برشلونة في الموسم الحالي لاسيما وأن تشافي مدرب البلوجرانا أعلن رحيله نهاية الموسم.

وأوضح توخيل حقيقة الأمر في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، وقال: "لن يحدث أي تغيير في مستقبلي حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "أنا مدرب محترف وأريد تكريس نفسي بالكامل لصالح بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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