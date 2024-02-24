محمود جنش: "لدينا حظوظ في مباراة الغد.. ويقع على عاتقنا ضغوطات كبيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد محمود جنش حارس وقائد فريق مودرن فيوتشر، امتلاك فريقه الحظوظ في مباراة غدا للتأهل إلى الدور المقبل.

وقال جنش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لدينا حظوظ في مباراة الغد للتأهل للدور المقبل، وهذا هو هدفنا".

وأضاف: "ينتظرنا جدول مباريات قوي بالدوري المصري ويقع على عاتقنا ضغوطات كبيرة ولذلك نسعى لراحة أنفسنا والتأهل مبكرًا للدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الإفريقية".

ويحل مودرن فيوتشر ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب افريقي، غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب بيتر موكابا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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