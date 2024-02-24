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"قبل مباراة بلدية المحلة".. مشوار الأهلي في الدوري المصري حتى الآن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمنافسات المحلية، عندما يلاقي نظيره بلدية المحلة يوم الثلاثاء المقبل، بعد غياب دام لما يقارب ثلاثة أشهر عن خوض مباريات في ، حيث خاض الفريق آخر مبارياته بالدوري يوم 28 نوفمبر 2023.

ويعد الأهلي أقل فرق الدوري خوضاً للمباريات حتى الآن، حيث لعب 6 مباريات فقط بالبطولة، وتأجل له العديد من المباريات بسبب انشغاله بخوض المنافسات الأفريقية.
وتمكن الأهلي خلال ال 6 مباريات من تحقيق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في لقائين، ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن بالدوري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

وسجل لاعبو النادي الأهلي في الدوري حتى الآن 12 هدفاً، وتلقت شباكهم 4 أهداف فقط.

ويعتبر الجنوب أفريقي بيرسي تاو هو هداف المارد الأحمر في الدوري حتى الآن، برصيد أربعة أهداف.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب فريق ميدياما الغاني بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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