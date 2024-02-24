شكرا لقرائتكم خبر عن هدف يفصل حسين الشحات عن معادلة إنجاز وليد سليمان فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حسين الشحات نجم النادى الأهلى على بعد هدف واحد عن معادلة رقم وليد سليمان نجم القلعة الحمراء الأسبق في قائمة هدافى الأهلى بالبطولات التاريخية.

وقاد حسين الشحات الأهلى للفوز على ميدياما الغانى بدوري أبطال أفريقيا بتسجيله هدف المباراة الوحيد ليصل للهدف رقم 19 في البطولات الأفريقية مع الأهلي لينفرد بالمركز الخامس في ترتيب هدافي القلعة الحمراء.

وأصبح الشحات على بعد هدف واحد من معادلة رصيد وليد سليمان نجم الأهلي السابق الذي سجل 20 هدفًا في البطولات القارية، ويحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الأحمر عبر التاريخ بالبطولات القارية.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وحقق الأهلى فوزًا غاليًا على ميدياما الغانى بهدف دون رد سجله حسين الشحات بالجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا وهي المباراة التي شهدت ملابسات كثيرة بسبب تأخر وصول البعثة إلى أكرا مرتين، واحدة فى مطار القاهرة والثانية فى مطار كوماسي، وحاول الأهلي تأجيل اللقاء 24 ساعة لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الكاف.