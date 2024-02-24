شكرا لقرائتكم خبر عن مازيمبى يتقدم بثنائية على بيراميدز فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة مازيمبى الكونغولى وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بتقدم الفريق صاحب الأرض بهدفين دون رد.

جاءت أحداث الشوط الأول عكس النتيجة، حيث من بداية اللقاء ضغط فريق بيراميدز، ونجح فى الوصل لمرمى المنافس فى أكثر من فرصة محققة، إلا إنها لم تسكن الشباك.

وفى الدقيقة 32 نجح جويل بيا لاعب مازيمبى الكونغولى فى تسجيل هدف التقدم لفريقه، وفى الدقيقة 45 سجل غلودي ليكونزا الهدف الثانى لمازيمبى.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمود دونجا - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - وليد الكرتي، خط الهجوم: فيستون ماييلي. ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس. وخرج من القائمة، الرباعي أحمد سامي ومحمد رضا بوبو ومحمود زلاكة والحارس الشاب يوسف نادر.

بيراميدز يحتل المركز الرابع فى ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما يحتل نواذيبو المركز الثالث بنفس عدد النقاط، ويحتل صن داونز الجنوب أفريقي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ومازيمبي في الصدارة بـ 7 نقاط ايضاً.