7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها: رابطة الأندية تحذر من تغليظ عقوبات منع الجماهير فى الدوري،بعثة الأهلى تصل القاهرة بعد الفوز على ميديدما الغانى فى دورى أبطال أفريقيا.

كاف يخطر الزمالك رسميا بعدم إذاعة مباراة أبو سليم الليبى

تلقى نادى الزمالك تأكيدات من مسئولى الاتحاد الأفريقي "كاف" بعدم إذاعة مباراة الفريق أمام أبو سليم الليبى المقرر إقامتها فى السادسة مساء غد، الأحد، على استاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يفتقد فريق نادي بيراميدز، لجهود المدافع الدولي أحمد سامي في مواجهة نطيره مازيمبي الكونغولي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وصلت بعثة النادي الأهلي مطار القاهرة قادمة من غانا بعد الانتهاء من مباراة ميدياما.

رابطة الأندية تحذر من تغليظ عقوبات منع الجماهير فى الدوري

طلب مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة من الأندية ضرورة توعية الجماهير من أجل الالتزام وعدم الخروج عن النص خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه سيتم تغليظ العقوبات التى قد تصل لحد منع جمهور النادى من حضور المباريات لنهاية الموسم، لضبط الالتزام على المدرجات وعدم الخروج عن النص، جاء ذلك بعد القرارات والعقوبات التي شهدتها مباراة الزمالك والإسماعيلي.

كهربا يعود لهجوم الأهلي أمام بلدية المحلة فى الدورى الممتاز

يعود محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لقيادة هجوم الفريق أمام بلدية المحلة فى الدورى الممتاز، فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل والمؤجلة من الجولة الخامسة، بعدما غاب عن لقاء ميدياما أمس فى غانا لحصوله على إذن من الجهاز الفني بعدم السفر مع الأحمر إلى غانا لحضور حفل زفاف شقيقته الذي اُقيم مساء الأربعاء الماضي بأحد فنادق التجمع الخامس.

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