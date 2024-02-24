شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام بلدية المحلة بالدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم السبت إلى مطار القاهرة قادمة من غانا بعد الانتهاء من مباراة ميدياما.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

ولعب الأهلي أمام ميدياما في غانا أمس، فيما يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.

موعد مباراة الأهلى أمام بلدية المحلة بالدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري المصري

يحتل الاهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

آخر ظهور للأهلى فى الدوري

تعادل الاهلى مع سموحة سلبياً فى أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبلدية المحلة فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبلدية المحلة بالدوري المصري ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.