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مانشستر يونايتد يتعادل مع فولهام في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاءت سيطرة نسبية من قبل لاعبي مانشستر يونايتد على مجريات الشوط الأول، حيث استحوذ لاعبي الشياطين الحمر على الكرة بنسبة 51%، بينما امتلك لاعبي فولهام الكرة بنسبة 49%.

وكان إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماجواير، فيكتور ليندلوف

الوسط: برونو فيرنانديز، كاسيميرو، كوبي ماينو

الهجوم: أليساندرو جارناتشو، ماركوس راشفورد، أوماري فورسون

وجاء مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة قبل بداية مباراته أمام فولهام، فيما حل فولام في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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