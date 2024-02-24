"72 مليون يورو وظهور مشرف".. ماذا قدم نادي بيراميدز بمسماه الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

أصبح مصير نادي بيراميدز مجهولا، مع تقدم مازيمبي عليه في المباراة التي تجمع بينهما الآن، في دوري أبطال أفريقيا، واقتراب توديع البطولة من دور المجموعات.

وقال مصدر خاص لـ"الخليج 365": "سيتم تخفيض مرتبات اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة، مثل شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي، بسبب أنهم لم يحصلوا على بطولات، كما أن هناك كثير من اللاعبين ستغادر النادي مع بداية الموسم المقبل".

وبدأ مشروع نادي بيراميدز بمسماه الجديد، في موسم 2018-2019، عندما أعلن رجل الأعمال محمود الأسيوطي، بيع نادي الأسيوطي للشركة السعودية، ومنذ ذلك الحين لم يحصد الفريق أي بطولة، على الرغم من التعاقد مع العديد من النجوم وإنفاق 72 مليون و 665 ألف يورو خلال هذه المدة، كما أنه شارك في البطولات المختلفة، لكن اكتفى بالظهور المشرف.

موسم 2018-2019

تعاقد بيراميدز في الموسم الأول له 2018-2019، مع عدة لاعبين، أبرزهم البرازيلي كينو بقيمة 8.50 مليون يورو، وبلغت قيمة التعاقدات نحو 51.92 مليون يورو (30 لاعبا)، فيما حصل على 10.82 مليون يورو من بيع 37 لاعبا، وأنهى بيراميدز هذا الموسم الدوري المصري في المركز الثالث، وكان وصيفا لكأس مصر، بعد الهزيمة من الزمالك في النهائي، بثلاثية نظيفة.

موسم 2019-2020

وفي الموسم الثاني 2019-2020، أنفق بيراميدز 3.43 مليون يورو مقابل شراء 21 لاعبا، وانتعشت خزينته بـ 1.20 مليون يورو من بيع 15 لاعبا، وأنهى بيراميدز هذا الموسم وصيف الكونفدرالية الإفريقية، وصاحب المركز الثالث في الدوري المصري، وودع كأس مصر من ربع النهائي.

موسم 2020-2021

تعاقد بيراميدز مع 23 لاعبا موسم 2020-2021، مقابل 7.19 مليون يورو، وحصل على 5.05 مليون يورو، مقابل بيع 17 لاعبا، وخلال هذا الموسم وصل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وأنهى الدوري المصري في المركز الثالث، وودع كأس مصر من ربع النهائي.

موسم 2021-2022

أنفق نادي بيراميدز في هذا الموسم 3.93 مليون يورو، من شراء 17 لاعبا، وحصل على 22 ألف يورو من بيع 20 لاعبا، ووصل في هذا الموسم إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وودع كأس الرابطة المصرية من دور المجموعات، وكان وصيفا الدوري المصري وكأس مصر.

موسم 2022-2023

تعاقد بيراميدز في موسم 2022-2023 مع 13 لاعبا مقابل 600 ألف يوريو، وحصل على 1.45 مليون يورو من بيع 14 لاعبا، ووصل إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وودع كأس الرابطة المصرية من دور الـ16، كما وصل إلى نصف نهائي كأس مصر، وكان وصيفا للدوري المصري والسوبر المصري.

موسم 2023-2024

وخلال الموسم الحالي، أنفق بيراميدز 6.18 مليون يورو مقابل شراء 14 لاعبا وحصل على 628 ألف يورو مقابل بيع 16 لاعبا، كما أنه يشارك في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، لكنه على وشك توديع البطولة من دور المجموعات.

اقرأ أيضًا:

رابطة الأندية تعلن موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

حسين الشحات يصعد للمركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي

"فوز الأحمر وتصريحات كولر".. آخر أخبار النادي الأهلي اليوم