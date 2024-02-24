"بينهم القمة".. موعد مؤجلات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مؤجلات الكبيرين الأهلي والزمالك، عبر حسابها الرسمي على منصة "فيس بوك ".

وشارك الأهلي في 6 مباريات فقط بالدوري المصري، بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية وبعدها التوقف الدولي لكأس الأمم الإفريقية 2023، ثم العودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر، شارك الزمالك في 9 مباريات في الدوري، نظرا لمشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مؤجلات الأهلي

الأهلي ضد بلدية المحلة - الثلاثاء 27 فبراير - مؤجل من الجولة 5

زد ضد الأهلي - الخميس 11 أبريل - مؤجل من الجولة 8

الزمالك ضد الأهلي - الاثنين 15 أبريل - مؤجل من الجولة 10

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - الثلاثاء 7 مايو - مؤجل من الجولة 9

فاركو ضد الأهلي - الجمعة 14 يونيو - مؤجل من الجولة 11

الأهلي ضد الداخلية - الجمعة 21 يونيو - مؤجل من الجولة 12

الأهلي ضد بيراميدز - الجمعة 12 يوليو - مؤجل من الجولة 14

موعد مؤجلات الزمالك

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - الخميس 11 أبريل - مؤجل من الجولة 8

الزمالك ضد الأهلي - الاثنين 15 أبريل - مؤجل من الجولة 10

سيراميكا ضد الزمالك - الجمعة 14 يونيو - مؤجل من الجولة 11

الزمالك ضد فاركو - الجمعة 21 يونيو - مؤجل من الجولة 12

طلائع الجيش ضد الزمالك - الخميس 11 يوليو - مؤجل من الجولة 16

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