"بينهم القمة".. موعد مؤجلات الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مؤجلات الكبيرين الأهلي والزمالك، عبر حسابها الرسمي على منصة "فيس بوك ".
وشارك الأهلي في 6 مباريات فقط بالدوري المصري، بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية وبعدها التوقف الدولي لكأس الأمم الإفريقية 2023، ثم العودة للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.
وعلى الجانب الآخر، شارك الزمالك في 9 مباريات في الدوري، نظرا لمشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
موعد مؤجلات الأهلي
الأهلي ضد بلدية المحلة - الثلاثاء 27 فبراير - مؤجل من الجولة 5
زد ضد الأهلي - الخميس 11 أبريل - مؤجل من الجولة 8
الزمالك ضد الأهلي - الاثنين 15 أبريل - مؤجل من الجولة 10
الأهلي ضد الاتحاد السكندري - الثلاثاء 7 مايو - مؤجل من الجولة 9
فاركو ضد الأهلي - الجمعة 14 يونيو - مؤجل من الجولة 11
الأهلي ضد الداخلية - الجمعة 21 يونيو - مؤجل من الجولة 12
الأهلي ضد بيراميدز - الجمعة 12 يوليو - مؤجل من الجولة 14
موعد مؤجلات الزمالك
الزمالك ضد الاتحاد السكندري - الخميس 11 أبريل - مؤجل من الجولة 8
الزمالك ضد الأهلي - الاثنين 15 أبريل - مؤجل من الجولة 10
سيراميكا ضد الزمالك - الجمعة 14 يونيو - مؤجل من الجولة 11
الزمالك ضد فاركو - الجمعة 21 يونيو - مؤجل من الجولة 12
طلائع الجيش ضد الزمالك - الخميس 11 يوليو - مؤجل من الجولة 16
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