شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب موافقة الأندية على إقامة دور الـ32 بالكأس نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عرض الاتحاد المصري لكرة القدم، على الأندية المشاركة في مسابقة كأس مصر عن الموسم الجاري، استئناف المنافسات في نهاية شهر مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا الدور أندية الممتاز و14 فريقا تأهلوا من الأدوار الأولى، وقد يتم إعفاء الأهلي والزمالك وبيراميدز من هذا الدور؛ بسبب انضمام عدد كبير من لاعبين لمعسكرات المنتخبات الوطنية.

يذكر أن قرعة دور الـ32 من كأس مصر لم تجر حتى الآن، وحسمت العديد من الأندية بمختلف درجات الدوري المصري تأهلها لدور الـ32، وهم:

دوري المحترفين

بروكسي - لافيينا - أبو قير للأسمدة - جمهورية شبين - بترول أسبوط - مكادي - بتروجت - القناة - النجوم.

دوري الدرجة الثانية (ب)

الألومنيوم - بورفؤاد - النصر - الواسطى - الترسانة.

ومن الدوري الممتاز

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - مودرن فيوتشر - المقاولون العرب - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الداخلية - طلائع الجيش - زد - الجونة - إنبي - سموحة - بلدية المحلة - فاركو - البنك الأهلي.