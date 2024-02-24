شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات المقاولون العرب حتى الجولة الـ30 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز حتى الجولة الـ30 فضلا عن مواعيد المباريات المؤجلة بمشاركة 18 فريقا.

وترصد السطور التالية مواعيد مباريات المقاولون العرب حتى الأسبوع الـ30 وموعد مباراة بيراميدز المؤجلة من الأسبوع العاشر.

مواعيد مباريات المقاولون المقبلة في الدوري المصري الممتاز

المقاولون ضد المصري ، الجولة الـ14 ،7 مساء، الإثنين 26 فبراير

سيراميكا ضد المقاولون، الجولة الـ15، 4 عصرا، الجمعة 1 مارس

المقاولون ضد الإسماعيلي، الجولة الـ16، 4 عصرا، السبت 9 مارس

الجونة ضد المقاولون، الجولة الـ17، 9:30 مساء، الأحد 31 مارس

المقاولون ضد بيراميدز، الجولة الـ10 المؤجلة، 4 عصرا، الإثنين 15 أبريل

بلدية المحلة ضد المقاولون،الجولة الـ18، 4 عصرا، الجمعة 19 أبريل

المقاولون ضد الزمالك، الجولة الـ19، 7 مساء، الأربعاء 24 أبريل

المقاولون ضد سموحة، الجولة 20، 7 مساء، الأحد 28 أبريل

زد ضد المقاولون، الجولة الـ21، 7 مساء، الجمعة 3 مايو

المقاولون ضد الاتحاد السكندري ، الجولة الـ22، 4 عصرا، السبت 11 مايو

الأهلي ضد المقاولون ، الجولة الـ23، 7 مساء، الأربعاء 15 مايو

المقاولون ضد فاركو، الجولة الـ24 ، 7 مساء، الاثنين 20 مايو

الداخلية ضد المقاولون، الجولة الـ25، 7 مساء، السبت 25 مايو

المقاولون ضد طلائع الجيش، الجولة الـ26 ، 7 مساء، الأحد 16 يونيو

بيراميدز ضد المقاولون ، الجولة الـ27، 7 مساء، الأحد 23 يونيو

المقاولون ضد البنك الأهلي، الجولة الـ28، 4 عصرا، الجمعة 28 يونيو

إنبي ضد المقاولون، الجولة الـ29، 7 مساء، الثلاثاء 2 يوليو

المقاولون ضد فيوتشر، الجولة الـ30 ، 4 عصرا، الإثنين 6 يوليو