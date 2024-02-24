شكرا لقرائتكم خبر أندية تستبدل مدربيها مرتين خلال الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد إعلان نادي نابولي رحيل المدرب والتر ماتزاري عن تدريب الفريق قبل ساعات قليلة من مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا ، والذي يقوم به نابولي للمرة الثانية هذا الموسم ليس الأول من نوعه بالنسبة للفرق حول العالم، وخلال الموسم الجاري أيضا، فهناك فرق متعددة غيرت المدير الفني الخاص بها أكثر من مرة خلال الموسم الجاري.

نابولي - جارسيا وماتزاري

أعلن نابولي حامل لقب بطل الدوري الإيطالي بداية الموسم إقالة مدربه الفرنسي رودي غارسيا من منصبه، بعد 3 أشهر فقط من توليه المهمة، وتعيين والتر ماتزاري الذي سبق له تدريب الفريق في فترة سابقة.

وقاد غارسيا نابولي في 16 مباراة ببطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، فاز في نصفها وتعادل 4 مرات، وخسر مثلها، لكن الهزيمة أمام إمبولي بهدف دون رد في الجولة الماضية كانت نقطة النهاية في تجربة الفرنسي الثانية في المسابقة الإيطالية.

وتولى القيادة الفنية المدرب والتر ماتزاري، الذي تمت الإطاحة به أخيرا قبل مواجهة برشلونة الأربعاء الماضي.

مارسيليا- مارسيلينو وجاتوزو

النادي الفرنسي لم يبدأ الموسم بشكل جيد مع المدرب مارسيلينو الذي تمت إقالته في الـ20 من سبتمبر، بعد أقل من شهرين من بداية الموسم.

بعد ذلك، تولى جاك أباردونادو مسؤولية تدريب الفريق بشكل موقت لأسبوع واحد فقط، قبل قدوم جينارو جاتوزو الذي استمر حتى 19 فبراير وتمت إقالته أيضا بسبب تراجع النتائج.

الشباب - كايزر وبراون

كان مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الشباب السعودي مع بداية الموسم، وفي السادس من سبتمبر تعرض للإقالة قبل أن يأتي خوان براون مدربا موقتا.

ومع حلول منتصف أكتوبر، عينت الإدارة إيجور بيسكان مدير فنيا، لكن تدهور نتائج الفريق الشبابي أطاحت بالمدرب بيسكان.

وتعاقدت الإدارة الشبابية مع المدرب البرتغالي بريرا، لإنقاذ الفريق من المراكز المتأخرة في الدوري.

أشبيلية - مينديليبار وألونسو

دخل النادي الأندلسي الموسم وعلى رأس قيادته الفنية المدرب خوسيه لويس مينديليبار، الذي أقيل في الثامن من أكتوبر.

جاء بعده دييجو ألونسو واستمر حتى 16 من ديسمبر، قبل أن يحل محله كيكي فلوريس الذي كان المدرب الثالث في الموسم، ويحتل معهم حاليا المركز الـ15 في الدوري.

ماينتس - وسفينسون وسيويرت

ماينتس ليس في وضع عظيم حاليا، فالفريق يحتل المركز الـ17 في الدوري الألماني، بعدما قام بتبديلات متعددة فنية منذ بداية الموسم.

الفريق دخل الموسم مع المدرب بو سفينسون، الذي رحل عنهم في الثاني من نوفمبر وجاء بدلا منه يان سيويرت، ورحل هو الآخر الأسبوع الماضي وحل بو هينريكسين بديلا عنه لسوء النتائج.

فياريال - كيكي سيتيين

بدأ فياريال الموسم مع كيكي سيتيين، لكنه أقيل سريعا في الخامس من سبتمبر، ليأتي باتشيتا بديلا عنه بخبرة عملية ضئيلة مع الكبار، وبسبب ذلك رحل فورا بعد أقل من شهرين.

عين فياريال ميجيل أنخيل تينا منذ الـ10 وحتى الـ14 من نوفمبر بشكل موقت، وجاء بعده مارسيلينيو المدير الفني الذي أقيل من تدريب مارسيليا في بداية الموسم.