مانشستر سيتي يرفض التفريط في دي بروين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من التقارير التي تحدثت عن إمكانية انضمام نجمه البلجيكي كيفين دي بروين إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة مانشستر سيتي ترفض التفريط باللاعب.

وأكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أمس، أن قادة مانشستر سيتي ليس لديهم أي نية لبيع بطاقة دي بروين، الصيف المقبل.

وأضافت «سبورت» «إنه من غير المحتمل موافقة السيتي على أي عروض بخصوص دي بروين، الذي يصنف -حسب كثيرين- بأنه «صانع الألعاب الأفضل عالميا» رغم معاناته الأخيرة من الإصابة».