مانشستر سيتي يرفض التفريط في دي بروين

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وأكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أمس، أن قادة مانشستر سيتي ليس لديهم أي نية لبيع بطاقة دي بروين، الصيف المقبل.
وأضافت «سبورت» «إنه من غير المحتمل موافقة السيتي على أي عروض بخصوص دي بروين، الذي يصنف -حسب كثيرين- بأنه «صانع الألعاب الأفضل عالميا» رغم معاناته الأخيرة من الإصابة».
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