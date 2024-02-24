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مانشستر سيتي يرفض التفريط في دي بروين

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- بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من التقارير التي تحدثت عن إمكانية انضمام نجمه البلجيكي كيفين دي بروين إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة مانشستر سيتي ترفض التفريط باللاعب.

وأكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أمس، أن قادة مانشستر سيتي ليس لديهم أي نية لبيع بطاقة دي بروين، الصيف المقبل.

وأضافت «سبورت» «إنه من غير المحتمل موافقة السيتي على أي عروض بخصوص دي بروين، الذي يصنف -حسب كثيرين- بأنه «صانع الألعاب الأفضل عالميا» رغم معاناته الأخيرة من الإصابة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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