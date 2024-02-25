ياسر رشاد - القاهرة - ترصد بوابة الخليج 365 ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جمعت بيهما اليوم على ملعب استاد الإمارات معقل الجانرز لحساب الجولة 26 من البريمييرليج.

حقق فريق أرسنال فوزًا عريضًا على نيوكاسل ويونايتد برباعية مقابل هدفي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت ليواصل المدفعجية ملاحقة ليفربول ومانشستر سيتي نحو الصدارة.

ترتيب الدوري الإنجليزي :

بهذا الانتصار رفع فريق أرسنال رصيده إلى النقطة 58 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويواصل ملاحقة ليفربول ومانشستر سيتي نحو الصدارة.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 60 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصف، وبفارق نقطتين عن أرسنال المتواجد بالمركز الثالث مع تساوي الفرق الثلاثة في عدد المباريات.