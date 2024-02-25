ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على نيوكاسل

تمكن نادي أرسنال، من اكتساح ضيفه نيوكاسل، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف أرسنال، نظيره نيوكاسل، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن مواجهات الجولة الـ 26 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023- 2024.

وشارك الدولي المصري محمد النني، لاعب أرسنال، في المباراة عند الدقيقة 88.

تقدم أرسنال عن طريق سفين بوتمان لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18، قبل أن يسجل كاي هافيرتز الثاني في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، أحرز بوكايو ساكا، الهدف الثالث في الدقيقة 65، وسجل جاكوب كيويور الهدف الرابع بحلول الدقيقة 69.

وقلص الإنجليزي ويلوك، الفارق عند الدقيقة 85، بتسجيله هدف نيوكاسل الوحيد، لتنتهي المباراة بفوز الجانرز 4-1.

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- ليفربول .. 60 نقطة

2- مانشستر سيتي .. 59

3- أرسنال .. 55

4- أستون فيلا .. 53

5- توتنهام .. 47

6- مانشستر يونايتد .. 44

7- برايتون .. 39

8- نيوكاسل يونايتد 37

9- وست هام يونايتد .. 36

10- تشيلسي .. 35

11- وولفرهامبتون .. 35

12- فولهام .. 32

13- كريستال بالاس .. 28

14- بورنموث .. 28

15- برينتفورد .. 25

16- نوتنجهام فورست .. 24

17- إيفرتون .. 21

18- لوتون تاون .. 20

19- بيرنلي .. 13

20- شيفيلد يونايتد .. 13