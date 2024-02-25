"أهدافه حظ".. لاعب إيفرتون الأسبق يوجه انتقادات حادة لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه النيجيري ياكوبو أييجبيني، لاعب إيفرتون الأسبق، انتقادات حادة للجناح المصري لاعب ليفربول محمد صلاح.

ونقلت صحيفة "دايلي بوست" النيجيرية تصريحات اللاعب.

وقال ياكوبو: "صلاح ليس من الطراز العالمي في رأيي، فهو لا يجيد التعامل مع الكرة، وأغلب أهدافه هي عن طريق الحظ".

وأضاف: "أعظم اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز هم أوكوتشا، دروجبا، كانو، يايا توريه، إيمانويل أديبايور، وساديو ماني".

وسبق لـ ياكوبو أييجبيني وأن لعب في الدوري الإنجليزي لأندية إيفرتون وليستر سيتي وبلاكبيرن، حيث سجل 95 هدفا خلال 252 مباراة في البريميرليج.

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