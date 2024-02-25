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"أهدافه حظ".. لاعب إيفرتون الأسبق يوجه انتقادات حادة لمحمد صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وجه النيجيري ياكوبو أييجبيني، لاعب إيفرتون الأسبق، انتقادات حادة للجناح المصري لاعب محمد صلاح.

ونقلت صحيفة "دايلي بوست" النيجيرية تصريحات اللاعب.

وقال ياكوبو: "صلاح ليس من الطراز العالمي في رأيي، فهو لا يجيد التعامل مع الكرة، وأغلب أهدافه هي عن طريق الحظ".

وأضاف: "أعظم اللاعبين الأفارقة في الممتاز هم أوكوتشا، دروجبا، كانو، يايا توريه، إيمانويل أديبايور، وساديو ماني".

وسبق لـ ياكوبو أييجبيني وأن لعب في الدوري الإنجليزي لأندية إيفرتون وليستر سيتي وبلاكبيرن، حيث سجل 95 هدفا خلال 252 مباراة في البريميرليج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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