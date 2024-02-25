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مباراتان فى الجولة الـ14 بالدوري الممتاز اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الممتاز، بإقامة مباراتين تجمعان فاركو مع طلائع الجيش، والاتحاد السكندري مع البنك الأهلى.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري
 

الأحد 25 فبراير:

فاركو ضد طلائع الجيش – ستاد حرس الحدود – 4 عصرًا

الاتحاد ضد البنك الأهلي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً

الاثنين 26 فبراير:

الجونة ضد الإسماعيلي – ستاد الجونة – 4 عصرًا

زد إف سي ضد إنبي – ستاد القاهرة – 4 عصرًا

المقاولون العرب ضد المصري - ستاد برج العرب - 7 مساءً

 

الخميس 29 فبراير:

الزمالك ضد الداخلية – ستاد القاهرة – 7 مساءً

سموحة ضد فيوتشر إف سي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري
 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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