شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بلدية المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تدريباته اليوم الأحد باستاد مختار التتش، بعدما وصل القاهرة أمس قادماً من غانا عقب مواجهة ميدياما بدوري الابطال الافريقى.

ويستعد الاهلى لمواجهة بلدية المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

وحقق الأهلى فوزاً غالياً على ميدياما الغانى بهدف دون رد سجله حسين الشحات بالجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا وهي المباراة التي شهدت ملابسات كثيرة بسبب تأخر وصول البعثة إلى أكرا مرتين، واحدة فى مطار القاهرة والثانية فى مطار كوماسي، وحاول الأهلي تأجيل اللقاء 24 ساعة لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الكاف.