شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ رحلة استكشاف بلدية المحلة قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، رحلة استكشاف بلدية المحلة بمشاهدة مبارياته بالدوري الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.