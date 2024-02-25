الامارات | الخطأ ممنوع على شباب الأهلي أمام عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يراهن شباب الأهلي على مواجهة ضيفه عجمان، اليوم، في الجولة الـ14 لدوري أدنوك للمحترفين الساعة 17:30، للبقاء قريباً من مقدمة الدوري، حيث يمتلك 24 نقطة، بينما يأمل «البرتقالي» أن تكون المباراة بداية تصحيح المسار، إذ لديه 11 نقطة، ولايزال ضمن المهددين بالهبوط. وينحاز تاريخ المواجهات إلى شباب الأهلي الفائز 17 مرة، مقابل انتصار وحيد لعجمان، والتعادل في خمس مناسبات.

في جانب آخر، يعود العين إلى المنافسات المحلية حين يحل ضيفاً على بني ياس الساعة الثامنة مساءً. ويدخل العين المواجهة بمعنويات عالية بعدما حجز مكانه قبل أيام في ربع نهائي أبطال آسيا، ليواجه النصر السعودي في الدور المقبل. ويسعى العين إلى البقاء قريباً من مقدمة الدوري، وله 25 نقطة، بينما يعاني بني ياس تذبذب المستوى بين مباراة وأخرى.

وفي مباراة ثالثة، يطلب المدرب الصربي غوران، فوزه الأول مع الوحدة، بعد أن فشل في أول ثلاث مباريات، ويأمل أن تكون مواجهة مضيفه البطائح الساعة 17:30 بداية قوية له مع «العنابي». ولن يقبل الوحدة أي شيء اليوم غير الفوز، خصوصاً أنه خسر على ملعبه في لقاء الذهاب أمام البطائح بشكل مفاجئ في انطلاق الدوري بنتيجة 1-2.

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