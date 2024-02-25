شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 25 / 2 / 2024 فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الأحد، منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بإقامة مباراتين تجمعان فاركو مع طلائع الجيش، والاتحاد السكندري مع البنك الأهلى.

فاركو يواجه الطلائع في المكس

يواجه فاركو نظيره طلائع الجيش فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.

الاتحاد السكندري يستدرج البنك الأهلى

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره البنك الاهلى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة مثيرة للفريقين.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.