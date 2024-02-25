موعد مباراة الأهلى أمام بلدية المحلة فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف بلدية المحلة بمشاهدة مبارياته بالدوري الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلى أمام بلدية المحلة بالدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري المصري

يحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

آخر ظهور للأهلى فى الدوري

تعادل الأهلى مع سموحة سلبياً فى أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبلدية المحلة فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبلدية المحلة بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.