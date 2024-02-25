مدرب الزمالك يحسم مصير فتوح ويؤكد: المنافس فريق قوي جدا بدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أبو سليم الليبي، على صعوبة مواجهة الفريق الليبي.

وقال جوميز: "نعلم أن المنافس فريق قوي جدا بدنيا، ويمتاز بالكرات الطولية، ورميات التماس الطويلة، وعلينا احترام المنافس، كما نسعى لتقديم مباراة جيدة".

وأضاف: " كل الأجواء في الجزائر مؤهلة لتقديم كرة قدم جيدة، من استقبال رائع وملاعب التدريب وملعب المباراة أيضا".

وأردف: "أعمل مع المجموعة المتاحة من اللاعبين ولا أنظر للغيابات، والوضع الحالي بالفريق هو غياب بعض اللاعبين للإصابة".

وأتم مدرب الزمالك: "بالنسبة لأحمد فتوح، نسعى لاستعادة خدماته في المباريات المقبلة، ولن يلحق بلقاء أبو سليم، ويتم تأهيله بأفضل شكل في الفترة الحالية، وعلينا التأقلم مع الوضع الحالي، والمجموعة المتواجدة قادرة على تعويض غياب أي لاعب".

ويلاقي الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غدا الأحد، على استاد 19 مايو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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