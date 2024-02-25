شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يسعى لتصحيح المسار أمام البنك الأهلى فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الاتحاد السكندري نظيره البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة مثيرة للفريقين.

وخسر الاتحاد السكندري من بيراميدز بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل البنك الأهلى مع زد إف سى بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13، في المقابل يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19.

من جانبه طالب طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من الخسارة من بيراميدز في الجولة الماضية، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تكلف زعيم الثغر خسارة نقاط مهمة.

وفى المقابل يسعى طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلى، لمواصلة تصحيح مسار فريقه بجدول الدوري، مؤكداً ضرورة استعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة.