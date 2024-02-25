شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر يقترب من الانضمام لقائمة الأهلى لمواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد عبد القادر، لاعب الأهلى، من تدعيم صفوف فريقه فى مباراة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

وتعافى أحمد عبد القادر من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مؤخراً وحرمته من تدريبات ومباريات الفريق الرسمية الأخيرة، وبات اللاعب جاهزاً بنسبة كبيرة للتواجد مع الأهلي أمام بلدية المحلة ولكن يبقى القرار فى يد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ونظيره الطبي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، وهو ما سيتم حسمه خلال المران الاخير قبل المباراة.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4 .