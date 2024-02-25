شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستدرج الطلائع باستاد المكس فى الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فاركو نظيره طلائع الجيش فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، باستاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.

وتعادل فاركو مع الداخلية بهدف لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل الطلائع مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بعد تأجيل مباراته مع الأهلى بالجولة الأخيرة.

ويقع فاركو فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 6 نقاط بعدما لعب 11 مباراة فاز في لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الطلائع المركز السابع برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11.

من جهته شدد أحمد خطاب، المدير الفني لفاركو، على لاعبيه أن مباراة الليلة لا تقبل القسمة على اثنين، ولابد من الفوز بها ضمن خطة تصحيح مسار الفريق البرتقالى، وفى المقابل طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بضرورة استعادة الانتصارات للعودة للمربع الذهبى للمسابقة.