انطلاق اليوم الختامي لكأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأخيرة لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري، والتي ستشهد إقامة منافسات الفرق على صعيد الرجال والسيدات.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر للسيدات نظيره المنتخب الأمريكي بدور ثمن النهائي، فيما سيواجه منتخب الرجال نظيره الألماني بالدور ذاته.

ويمثل منتخب مصر للسيدات كل من يارا الشرقاوي وسارة عمرو حسني وملك حمزة ولوجين خالد فيما يمثل منتخب الرجال كل من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة ومحمد عصام وعبدالرحمن طلبة.

وكانت منافسات الفردي قد اختتمت بالأمس والتي شهدت تتويج لاعب المنتخب الإيطالي "توماسو ماريني" بالميدالية الذهبية وذلك عقب تحقيق الفوز في المباراة النهائية على مواطنه "إدواردو لوبيري" بنتيجة 15-6.

وفاز "زيوي مو" لاعب المنتخب الصيني ببرونزية فردي الرجال فيما حقق أيضا "دانيل دوسو" لاعب منتخب المجر الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد السيدات، حققت البطلة "مارتينا فافاريتو" لاعبة المنتخب الإيطالي ذهبية فردي السيدات بعد فوزها على "لي كيفير" لاعبة المنتخب الأمريكي وصاحبة الفضية، في المباراة النهائية بنتيجة 15-13.

أما الميداليات البرونزية لفردي السيدات فحققتها "مارتينا سنجالا" بطلة إيطاليا و"جاكولين دبروفيتش" بطلة أمريكا.

وتشهد البطولة مشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.