مواعيد مباريات اليوم الأحد ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ كاملة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأحد مواجهات مرتقبة عدة ، ، على مستوى الدوريات الأوروبية وعربيًا على صعيد الدوري السعودي روشن للمحترفين ومنافسات الكرة المحلية والافريقية.

وتأتي مواعيد مواجهات اليوم بالدوريات الأوروبية العالمية على النحو التالي ..

بالدوري الانجليزي..

وولفرهامبتون أمام نظيره شيفيلد يونايتد الثالثة والنصف عصرا مذاعا عبر قناة beIN Sports HD 2.



وعلى صعيد الدوري الاسباني..

قادش في مواحهة سيلتا فيجو – الثالثة عصراً مذاعا على beIN Sports HD 3

ريال بيتيس أمام أتلتيك بيلباو الخامسة والربع مساء مذاعا على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس في مواجهة أوساسونا السابعة والنصف مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد أمام إشبيلية العاشرة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس أمام موناكو الثانية ظهراً ظهرا عبر قناة beIN Sports HD 4

نيس في مواجهة كليرمون فوت 63 الرابعة عصراً

لوهافر في مواجهة ستاد ريمس الرابعة عصراً.

تولوز أمام ليل الرابعة عصراً

باريس سان جيرمان في مواجهة رين السادسة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4

مارسيليا في مواجهة مونبلييه العاشرة الا ربع مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4

على صعيد دوري الإيطالي..

يوفنتوس أمام فروسينوني الواحدة ظهراً مذاعا عبر قناة AD SPORTS Premium 1

كالياري أمام نابولي الرابعة عصرا مذاعا عبر قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي في مواجهة انتر ميلان في تمام السابعة مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان أمام أتلانتا العاشرة الا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

بالدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت أمام فولفسبورج الرابعة والنصف عصراً عبر قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا دورتموند في مواجهة هوفنهايم السادسة والنصف مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5

أوجسبورج اما فرايبورج الثامنة والنصف مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5.

بالدوري السعودي

الفيحاء في مواجهة أبها الرابعة عصرا مذاعا عبر قناة SSC

الشباب أمام النصر السابعة مساء على قناة SSC.

أما على صعيد الكونفدرالية الأفريقية..

مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

الهلال الليبي أمام اتحاد العاصمة الجزائر السادسة مساءً.

أكاديميكا لوبيتو أمام ريفرز يونايتد السادسة مساءً.

دريمز في مواجهة النادي الإفريقي التونسي السادسة مساءً.

الملعب المالي في مواجهة ديابل نوار السادسة مساءً .

ابوسليم في مواجهة الزمالك السادسة مساءً.

سوار كويا أمام ساجرادا اسبيرانسا الساعة 9 مساءً .

سيخوخون يونايتد أمام نهضة بركان التاسعة مساءً.

الدوري المصري..

مواجهتين مذاعتين عبر شاشة اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري لموجات المحلية المصرية والأولى تأتي في تمام 4:00 عصرا على ملعب المكس بالاسكندرية وتجمع فاركو بنظيره طلائع الجيش والثانية في تمام السابعة مساء وتجمع الاتحاد السكندري بنظيره البنك الاهلي على ملعب استاد الاسكندرية