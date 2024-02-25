شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت خاصة فى الأهلى بعد الفوز على ميدياما الغانى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة النادى الاهلى على صرف مكافأة خاصة للاعبى الفريق الأول وجهازهم الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بعد الفوز على ميدياما الغانى بهدف دون رد، سجله حسين الشحات، بالجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وفقاً للائحة.

وتنص لائحة فريق الكرة في الأهلى على صرف مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفنى حال الفوز على خارج الأرض في بطولة دوري ابطال أفريقيا، وسيتم تطبيق اللائحة لمحاولة دعم اللاعبين وتحفيزهم قبل المباريات الحاسمة التي تنتظر الفريق في المرحلة المقبلة بدوري أبطال أفريقيا بعد اقتراب تأهله لدور الثمانية.

ونجح لاعبو الأهلى في العودة للقاهرة بفوز ثمين خارج الديار من أنياب ميدياما الغانى، وهي المباراة التي شهدت ملابسات كثيرة بسبب تأخر وصول البعثة إلى أكرا مرتين، واحدة فى مطار القاهرة والثانية فى مطار كوماسي، وحاول الأهلي تأجيل اللقاء 24 ساعة لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الكاف.