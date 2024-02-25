شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يجري أشعة رنين اليوم لتحديد مدة غيابه عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر، أشعة على رنين للوقوف على حجم الإصابة التى تعرض لها فى مباراة ميدياما الغانى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلى فى تصريحات للصفحة الرسمية للنادى على فيس بوك بعد المباراة، "إصابة ياسر إبراهيم بشد فى العضلة الخلفية"، مشيرا إلى أنه سيقوم بالفحوصات اللازمة لمعرفة حالة اللاعبين.

وتشير الفحوص الأولية لإصابة ياسر إبراهيم بمزق بسيط فى العضلة الخلفية يتطلب فترة علاج تتراوح لمدة شهر، ما يعنى غيابه عن مباريات مؤثرة للمارد الأحمر على الصعيد المحلى والأفريقى.

ويستأنف فريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تدريباته اليوم الأحد باستاد مختار التتش، بعدما وصل القاهرة أمس قادماً من غانا عقب مواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الاهلى لمواجهة بلدية المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

وحقق الأهلى فوزاً غالياً على ميدياما الغانى بهدف دون رد سجله حسين الشحات بالجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا وهي المباراة التي شهدت ملابسات كثيرة بسبب تأخر وصول البعثة إلى أكرا مرتين، واحدة فى مطار القاهرة والثانية فى مطار كوماسي، وحاول الأهلي تأجيل اللقاء 24 ساعة لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الكاف.