بشرى سارة لـ جمهور الاهلي قبل مباراة يانج أفريكانز

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن زيادة عدد الحضور الجماهيري لمباراة الاهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية: “مباراة الاهلي ويانج أفريكانز التنزاني ستشهد حضور 30 الف مشجع للمباراة”.

ويواجه النادي الاهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يرغب الاهلي في الفوز بالمباراة لحسم صدارة المجموعة.

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حسم النادي الاهلي تأهله لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما حل فريق يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد وافقت على زيادة عدد الحضور الجماهيري في مباريات الدوري المصري الممتاز إلى 20 الف مشجع في كل مباراة.

وحقق النادي الاهلي رقمًا قياسيًا بعد تأهله لدور الثمانية من دور المجموعات، بخوضه 15 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا دون تلقيه أي هزيمة.

ونجح الاهلي في آخر 15 مباراة بدوري أبطال إفريقيا من الفوز في عشر مباريات، والتعادل في خمس مباريات، ولم يتلقى أي هزيمة.