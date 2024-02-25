شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يدخل حسابات كولر فى مباراة الأهلى وبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق فى مواجهة بلدية المحلة بالدوري. ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

وتعاقد الأهلى مع عمر كمال عبد الواحد قادماً من مودرن فيوتشر فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن اللاعب لم يظهر مع المارد الأحمر حتى الآن بسبب عدم قيده الأفريقى، فلم يتمكن من المشاركة مع الأهلى فى مباراتى شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغانى بدوري أبطال أفريقيا بسبب مشاركته السابقة مع مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية.

ويرغب كولر فى منح عمر كمال عبد الواحد فرصة الظهور بالقميص الأحمر بداية من مباراة بلدية المحلة بالدوري فى ظل حالة الاجهاد التى يعانى منها أغلب عناصر التشكيل الأساسى بسبب رحلة غانا الشاقة.

بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، رحلة استكشاف بلدية المحلة بمشاهدة مبارياته بالدوري الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة.