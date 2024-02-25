شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يدعمون الأهلى قبل مواجهة بلدية المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي جهود 4 لاعبين خلال مباراته أمام بلدية المحلة الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الدوري المصري، بعدما غابوا عن الفريق فى مواجهة ميدياما الغاني، ومنهم من غاب لفترة طويلة.

ويستعيد الأهلي جهود كل من مروان عطية، والذى غاب عن مباراة ميدياما الغاني الأخيرة للإيقاف، ومحمود كهربا، بعدما حصل على إذن بالغياب عن رحلة غانا، والثنائي أحمد عبد القادر وأحمد نبيل العائدين من الإصابة.

ومن المنتظر أن يدعم الرباعي قائمة الأهلي في مباراة بلدية المحلة القادمة، باعتبارهم من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر.

ووصلت بعثة النادي الأهلي منذ قليل مطار القاهرة قادمة من غانا بعد الانتهاء من مباراة ميدياما.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

ولعب الأهلي أمام ميدياما في غانا أمس، فيما يختتم مواجهاته فى دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني فى القاهرة.