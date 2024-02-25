شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تفصل محمد دسوقى ومخلوف عن تجديد التعاقد مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى محمد دسوقى ومحمد مخلوف من تجديد تعاقدهما مع الإسماعيلى، بعد الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد الجديد الذى سيمتد لمدة 3 مواسم مقبلة، والذى ينتهى تعاقدهما الحالي بنهاية الموسم الجارى ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ آخر.

وطلب إيهاب جلال سرعة تجديد التعاقد مع محمد دسوقى الذى أصبح أحد الركائز الأساسية في فريق الدراويش، خاصة بعدما حل أزمة الدفاع وظهر بشكل مميز بعد رحيل إياد العسقلانى، بجانب محمد مخلوف الذى يقدم مستويات قوية.

ومن المقرر أن يعقد على أبو جريشة، رئيس جهاز الكرة، جلسة مع الثنائى دسوقى ومخلوف للتوقيع على عقد لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق على كل بنود التجديد، ووضع بعض المميزات فى العقد للاعبين.

ويفتقد الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال 8 لاعبين أمام فريق الجونة في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل باستاد خالد بشارة، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دورى Nile.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من محمد عبد السميع والحارس محمد فوزى ومحمد مخلوف للإصابة، بالإضافة إلى أحمد الشيخ ومروان حمدى لعدم الجاهزية الفنية، وباسم مرسى ومحمد هاشم وأحمد محسن للاستبعاد الفني.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادى الاسماعيلى مرانه الختامي اليوم، الأحد، على الملعب الفرعي باستاد الفرعي على أن يتوجه الدراويش بعدها إلى مطار القاهرة تمهيداً للإقلاع فى الطائرة المتجهة إلى محافظة البحر الأحمر عند الساعة الثالثة إلا الربع عصرا.

ويتطلع الإسماعيلى لاستكمال مسيرة النتائج الإيجابية بعد الفوز على سيراميكا والتعادل مع الزمالك فى آخر جولتين.