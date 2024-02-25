شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد كريستو فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد الضاوي كريستو، لاعب الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن كريستو انتظم فى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية وانتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد العودة من غانا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

وبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، رحلة استكشاف بلدية المحلة بمشاهدة مبارياته بالدوري الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة.

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما خاض 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

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