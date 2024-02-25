"ترحيل مباراة الأهلي".. قرار جديد من رابطة الأندية لتجنب الصدام مع حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل رابطة الأندية المحترفة، الاستقرار على تغيير موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجل من بطولة الدوري المصري الممتاز، حتى لا تتعارض مع موعد معسكر المنتخب الوطني الأول.

وكانت رابطة الأندية أعلنت في الساعات الماضية، إقامة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم 15 مارس المقبل، في حين اختيار حسام حسن دخول المنتخب في معسكر مغلق يوم 12 من نفس الشهر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن هناك استقرارا على تغيير موعد مباراة الأهلي وإنبي وترحيلها إلى تاريخ جديد، حتى لا تتعارض مع معسكر المنتخب الوطني.

وأكمل المصدر، أنه تم الاستقرار على خوض المنتخب الوطني معسكرا مغلقا يوم 12 مارس المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة ودية بدولة الإمارات.

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