عودة كريستو للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتظم محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة

وقال طبيب الفريق أحمد جاب الله في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "إن كريستو انتظم في التدريبات بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به، وتعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية".

واستأنف النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب العودة من غانا.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره بلدية المحلة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

ويذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.