شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع طلائع الجيش 1/1 ويستمر فى مؤخرة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فاركو مع طلائع الجيش في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد حرس الحدود، فى إطار مباريات الجولة الـ 14 فى بطولة "دوري nile". وبهذا التعادل يستمر فاركو فى المركز الأخير برصيد 7 نقاط، بينما وصل طلائع الجيش للنقطة 19 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري.

تقدم طلائع الجيش بهدف فى الدقيقة 25 عن طريق عبد الرحمن أسامة شيكا، وتعادل عمرو جمال مهاجم فاركو لفريقه في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

يذكر أن فاركو تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل الطلائع مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بعد تأجيل مباراته مع الأهلى بالجولة الأخيرة.