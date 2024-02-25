الامارات | شباب الأهلي يضغط على الوصل بثلاثية عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل شباب الأهلي، الضغط على الوصل متصدر الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بفوزه على ضيفه عجمان بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد ضمن الجولة 14 من المسابقة، وهو النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مباراة الذهاب.

وافتتح ايغور جسيوس، التسجيل لمصلحة فرسان دبي بعد مرور سبعة دقائق فقط، من ضربة رأس مستثمرا عرضية حارب عبد الله التي لعبها من ضربة ركنية.

وعزز البرازيلي جويلهيرم داسيلفا من تقدم شباب الأهلي من مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة من خارج الصندوق، اكتفي حارس عجمان بالنظر إليها وهي تُعانق الشباك "58".

ووضع البرازيلي الأخر رينان فيكتور، بصمته في شباك البرتقالي مستغلا هفوة دفاعية سدد منها كرة أرضية ارتطمت في أقدام بلال يوسف، وسكنت المرمى"75".

ورفع شباب الأهلي رصيده للنقطة 27 وبفارق تسعة نقاط عن الوصل، فيما لازال متبقيا له مباراة مؤجلة مع حتا، بينما توقف رصيد عجمان عند 11 نقطة