أليجري يحقق رقمًا تاريخيًا في الدوري الإيطالي

تمكن المدرب ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، من دخول تاريخ الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”، من أوسع أبوابه.

وتمكن فريق يوفنتوس، من التغلب على فروسينوني (3-2) في الدقيقة 90+5، اليوم الأحد، ليعود البيانكونيري لطريق الانتصارات بعد 4 مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز.

وحسبما أفاد موقع “فوتبول إيطاليا” فأن فوز فريق يوفنتوس، منح المدرب ماسيمليانو أليجري، رقمًا تاريخيًا غير مسبوق في الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”، حيث أصبح أول مدرب على الإطلاق يحقق 1000 نقطة في المسابقة، إذ وصل اليوم للنقطة رقم 1002.

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وتحقق هذا الرقم على مدار 496 مباراة، حصد فيها المدرب الإيطالي، 301 انتصار و99 تعادلا، بينما تلقى 96 هزيمة.

وبلغ متوسط النقاط الذي حققه المدرب الإيطالي 2.02 نقطة في المباراة الواحدة، مع الفرق التي تولى تدريبها (كالياري، ميلان، يوفنتوس).

وخلال مسيرته، فاز أليجري بستة ألقاب في الدوري الإيطالي (خمسة منها مع يوفنتوس وجاءت بشكل متتالي، ولقب مع ميلان في 2011).