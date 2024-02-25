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إصابة زيزو في مباراة الزمالك ضد أبوسليم في الكونفدرالية

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زيزو - الزمالك - الدوري المصري

زيزو - الزمالك -

تعرض أحمد سيد زيزو نجم الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك للإصابة في مباراة أبو سليم، والمقامة بين الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتقدم فريق الزمالك على نظيره أبوسليم بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض زيزو للإصابة في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، حيث سقط على أرضية الملعب بعد اصطدامه بلاعب أبو سليم الليبي، قبل أن يغادر المباراة على نقالة متأثرا بإصابته.

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وسجل هدف الزمالك في شباك أبوسليم اللاعب ناصر منسي فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وبدأ فريق الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – سيد عبد الله “”.

الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – يوسف أوباما.

الهجوم: أحمد مصطفى “زيزو” – ناصر منسي – مصطفى شلبي.

ويحتل فريق الزمالك صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل أبو سليم المركز الثانى برصيد 9 نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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