إصابة زيزو في مباراة الزمالك ضد أبوسليم في الكونفدرالية

تعرض أحمد سيد زيزو نجم الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك للإصابة في مباراة أبو سليم، والمقامة بين الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتقدم فريق الزمالك على نظيره أبوسليم بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض زيزو للإصابة في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، حيث سقط على أرضية الملعب بعد اصطدامه بلاعب أبو سليم الليبي، قبل أن يغادر المباراة على نقالة متأثرا بإصابته.

اقرأ أيضا.. الزمالك يتقدم على أبو سليم في الشوط الأول.. إحصاءات مثيرة

وسجل هدف الزمالك في شباك أبوسليم اللاعب ناصر منسي فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وبدأ فريق الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – سيد عبد الله “نيمار”.

الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – يوسف أوباما.

الهجوم: أحمد مصطفى “زيزو” – ناصر منسي – مصطفى شلبي.

ويحتل فريق الزمالك صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل أبو سليم المركز الثانى برصيد 9 نقاط.